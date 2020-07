Wat Eten We Vandaag: Maaltijdsalade van limabonen, tonijn en paprika

De Vegetarische Slager Ontdek een klassieke smaakcombo uit de Deep South van de USA met het Louisiana Bofkipbur­ger recept

Met deze burger zetten we je grill pas echt in vuur en vlam! Een klassieke smaackcombo uit de Deep South van de USA, The Vegetarian Butcher style. Vegetarisch of vegan barbecueën voelt voor veel thuischefs als een uitdaging. Want hoe schotel je die klassieke barbecuebeleving voor als je dierlijk vlees achterwege laat? Maak kennis met het vleesch van De Vegetarische Slager; meat to please you!