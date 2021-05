Wat Eten We Vandaag: Mini pavlova met frisse mango-passievrucht coulis

Koken & eten Na 200 jaar stroomt er weer bier uit de brouwerij van de paters in Grimbergen

27 mei Groot nieuws uit de Belgische bierwereld. Voor het eerst in ruim 200 jaar wordt er opnieuw bier gebrouwen in de historische abdij van Grimbergen, nabij Brussel. In de brouwketels van de nagelnieuwe microbrouwerij geen alom bekende Grimbergen Blond, Dubbel of Tripel, maar drie nieuwe bieren.