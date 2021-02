Wat Eten We Vandaag: Naanpizza met broccoli en mozzarella

Wat Eten We Vandaag: Libanese curry met zalm en chermoula

10 februari Chermoula of charmoula is een marinade en relish uit de Algerijnse, Libische, Marokkaanse en Tunesische keuken. Het wordt traditioneel gebruikt voor het kruiden van vis of zeevruchten, maar kan ook worden toegepast bij vlees- en groentegerechten.