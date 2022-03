Wat Eten We Vandaag: Pasta met gerookte zalm, prei en boerenkool

Wat Eten We Vandaag: Boekweit­noe­dels met tempeh, bimi en wortellin­ten

Boekweitnoedels zijn uiterst voedzaam, boekweit is officieel geen graan, maar een vruchtje van een plant. Dat maakt deze noedels koolhydraatarm en toch eiwitrijk. De nootachtige smaak is heerlijk in combinatie met de zoete tempeh en de zure wortellinten. Het zelfgemaakte sausje maakt deze noedels helemaal af.

17 februari