Wat Eten We Vandaag: Pasta met vegetarische gehaktballetjes, prei en champignons

Schrappen reclame met ‘woke’ choco­laatjes M&M’s blijkt mediastunt

Alle geanimeerde chocolaatjes in de reclames van M&M’s blijven te zien. Dat meldt het bedrijf nadat het eerder had aangekondigd te stoppen met de reclame, na ophef die in de VS was ontstaan over het uiterlijk van een aantal figuurtjes. Dat zou ‘woke’ zijn. Het schrappen van de reclame blijkt een mediastunt in aanloop naar de Super Bowl, de finale van het American footballseizoen.