Wat Eten We Vandaag: Pasta peperonata met gegrilde paprika

Video Zo voorkom je brandende ogen na het snijden van hete pepers

3 september Wie weleens hete pepers snijdt, weet dat je daarna beter niet in je ogen kunt wrijven. In deze aflevering van Keukenheks zie je hoe je je handen makkelijk ‘vuurvrij’ houdt en dus geen risico meer loopt op brandende ogen. Het geheim staat gewoon in het keukenkastje!