Wat Eten We Vandaag: Pastachips uit de airfryer met pistache-pestodip

Koken & eten Deze Japanse whisky is telkens binnen paar minuten uitver­kocht: wat is het geheim?

1 oktober Vandaag is de lancering van editie #5 en #6 van de Chichibu Intergalactic Series, een limited edition van een Japanse whisky à 1600 euro per fles. Ondanks de hoge verkoopprijs verkochten de vorige edities binnen vijf minuten uit. Waar zit hem dat in?