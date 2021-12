Wat Eten We Vandaag: Pesto pappardelle met portobello ‘cadeautje’

Wat Eten We Vandaag: Zoete beef springrolls

Springrolls zijn een soort loempia’s die niet gefrituurd worden. Je vult rijstvellen met verschillende soorten groenten en eventueel vlees of vis. In dit recept van zoete beef springrolls gebruiken we biefstuk. Door de doorzichtige rijstvellen kun je de ingrediënten nog zien. Het resultaat is een kleurrijke, lichte en voedzame maaltijd.

2 december