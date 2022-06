Wat Eten We Vandaag: Pittige gehaktballetjes met pindasaus

over de tong Onverwacht hoog niveau bij De Rheezer Bistro in Hardenberg (en dat is de prijs waard)

Restaurant de Rheezerbelten in Hardenberg herbergt een pannenkoekenrestaurant, activiteiten, vergaderaccommodaties, Feest&Partij&Catering en het à la carte restaurant de Rheezer Bistro. Eigenaren Enrico en Margé Hans dragen het Vechtdal een warm hart toe en zetten zich daar voor in. Zo is al het moois dat het Vechtdal en de eigen kruidentuin te bieden heeft ook terug te vinden op het bord. Verfijnd, culinair verrassend en gastvrij.

