Wat Eten We Vandaag: Portobello-burgers met gesmolten kaas

Fabrieksma­ca­ron en verse macaron blijken uit hetzelfde deeg gebakken

27 februari Velen zien een macaron als een decadent koekje. De status en allure van deze zoete delicatesse maakt dat we hier flink geld voor willen neerleggen. Met name de macarons bereid door echte patissiers. Is dat terecht? Keuringsdienst van Waarde achterhaalt het verschil tussen een verse macaron en de supermarktvariant uit de fabriek.