Wat Eten We Vandaag: Pruimentaart

Wat Eten We Vandaag: Frozen piñacolada­bowl met gebakken ananas

Het bekende liedje: ‘If you like piña colada…’ is een ode aan de welbekende cocktail. Deze frozen variant met gebakken ananas ín een uitgeholde ananas is nét even anders. Door de ananasblokjes kort te bakken met rum en suiker worden ze gekarameliseerd voor een extra zoete smaak.

21 augustus