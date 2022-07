Wat Eten We Vandaag: Rigatoni pasta met chorizo en gehakt

Wat Eten We Vandaag: Vijgensala­de met feta en frambozen

Wat een feestje om naar te kijken: deze vijgensalade is niet alleen een lust voor het oog, maar ook erg lekker. De aardse smaak van de vijg in combinatie met de zachte feta en het frisse van de framboos is een heerlijke traktatie. Kortom: de perfecte lichte maaltijd voor een mooie zomerdag.

7 juli