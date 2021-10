Wat Eten We Vandaag: Risotto met spekjes, courgette en munt

Koken & eten Helena verovert Nederland met haar vegan baklava: ‘Soms slaap ik maar vier uur’

11 oktober Ooit gehoord van veganistische baklava? Veganist en bakker Helena Procházková uit Zwijndrecht maakte de speciale versie voor haar familie tijdens het Suikerfeest. Dat was het begin voor haar eigen bedrijf Vegalicious. Volgende maand opent ze haar eigen café in de Markthal in Rotterdam. ,,Een droom die uitkomt.”