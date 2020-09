Wat Eten We Vandaag: Rode bieten wraps met linzen en cottage cheese

Koken & eten Frietbak­ker Koen succesvol in Mexico: ‘Niets kan tippen aan Nederland­se friet’

17 september De oranje vlaggetjes aan de gevel van de oer-Hollandse snackbar wapperen in de Mexicaanse wind. Koen Houwen en zijn frietbakkers Ivan en Nadia spuiten dikke klodders extra pittige chipotle-saus over de kroketten, frikandellen speciaal en over de extra grote frietjes-kapsalon. Het succesverhaal van een Nederlandse frietbakker tussen Mexicaanse tacoboeren.