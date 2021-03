Wat Eten We Vandaag: Romige kip-pestocalzone

de Pollepel thuis Met een plantaardi­ge burger van Jack Bean verbeter je de wereld (een klein beetje)

24 februari Alles van fastfood-restaurant Jack Bean op het Kruisplein is plantaardig, veganistisch dus, zonder dierlijke producten. Niet meteen afhaken nu, want ze weten er ook vleeseters over de drempel te trekken met hun prijswinnende burgers.