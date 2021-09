Wat Eten We Vandaag: Shakshuka





Shakshuka is een heerlijk eenpansgerecht waarin je eieren pocheert in een mix van tomaten en kruiden. Wij voegen Cheesepop toe aan dit gerecht: knapperige kaasbolletjes van 100 procent kaas die zorgen voor een lekkere bite. Houd je nog wat Cheesepop® over? Ze smaken ook heerlijk bij de borrel, als topping op een salade of als croutons in je soep.