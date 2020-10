Wat Eten We Vandaag: Sinaasappel-mosterdsoep met bieslook en kip

Sterren­chef uit Vaassen is woest: ‘Overheid weigert ons te steunen en Horeca Nederland doet er niets aan’

9 oktober Driesterrenchef Jacob Jan Boerma van het inmiddels gesloten restaurant De Leest is woest op de overheid én Koninklijke Horeca Nederland. Dit omdat er geen enkele financiële compensatie is voor ondernemers met een zaak die korter dan een jaar open was voor de lockdown werd ingesteld. ,,Ze laten een deel van de ondernemers gewoon in de kou staan”, briest hij.