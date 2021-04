Wat Eten We Vandaag: Sinaasappel-venkelsalade met frisse dressing

Koken & Weten Topman IJscuypje over coronatijd: 'Gezinnen kwamen twee keer per dag langs'

21 april Edwin de Koeyer (50), de grote kracht achter de 22 vestigingen van IJscuypje, is een ‘oneindige ideeënbron’. Hij is non-stop bezig, de getallen laat hij over aan anderen. ‘Ik ben echt een ouderwetse zuivelman.’