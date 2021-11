Wat Eten We Vandaag: Stokbrood-kruidenboter-nacho’s

Koken & Eten Linzen zijn lekker en een handige vleesver­van­ger, en hierdoor zijn ze ook heel gezond

Linzen vind je in de Turkse, Marokkaanse en Indiase keuken, maar inmiddels gebruiken ook veel Nederlanders ze graag. In de soep bijvoorbeeld. Maar wat is er nou eigenlijk zo gezond aan deze schijfvormige mini-peulvrucht?

23 november