Wat Eten We Vandaag: Stoofpotje van tempeh

Koken & Eten De lekkerste pure pindakaas van de supermarkt: mooi vloeibaar, glanzend en goed mondgevoel

Pindakaas, wie is er niet groot mee geworden. Naturel, met stukjes noot, met karamel of peper. De (gezonde) hit van dit moment: 100% pindakaas. Met alleen pinda’s, verder niets. Top of flop?

21 januari