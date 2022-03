Wat Eten We Vandaag: Strapatsada - Grieks eiergerecht met tomaat en feta

Wat Eten We Vandaag: Traybake met aardappel, bonen en mais

Dit kleurrijke gerecht boordevol groenten is geheel vegan. Het gerecht bereid je in één ovenschaal waardoor je ook nog eens weinig afwas hebt. Het frisse sausje van plantaardige kwark en limoen brengt het recept helemaal in balans. Een ideaal recept om de week goed mee te beginnen.

9 maart