Wat Eten We Vandaag: Sushi bowl met krokante kip

Ingrediënten - 250 gr sushirijst - 350 ml water - 1,5 el rijstazijn - 2 krokante kipschnitzels (of bijvoorbeeld gerookte zalm) - 1 avocado - halve komkommer - 1 blikje edamameboontjes - 2 el gebakken uitjess - sojasaus (optioneel)

