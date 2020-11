Wat Eten We Vandaag: Uien bhaji met courgette-yoghurtdip

Wel of geen eten afhalen in pretparken en dierentui­nen: eindelijk duidelijk­heid

18 november Er wordt landelijk een uitzondering gemaakt voor het afhalen van eten en drinken in pretparken en dierentuinen: dit mag vanaf donderdag wel. Horecagelegenheden in bioscopen en casino’s blijven nog gesloten. Dit maakte het kabinet dinsdagavond bekend. Bij de parken was hier lange tijd onduidelijkheid over: zo verkocht de Efteling voor de sluiting nog wel consumpties, maar bijviirbeeld Dierenrijk Nuenen niet. Vanaf donderdag mogen pretparken en dierentuinen in het geheel hun deuren weer openen.