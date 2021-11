Wat Eten We Vandaag: Venkel uit de oven met aardappelpartjes en chorizo

gouden pollepel Bij restaurant Bloei eet je op stand, maar de steak tartaar is aan de koude kant

Voltaire in Leersum, Bentinck in Amerongen, De Salentein in Nijkerk; je restaureert er op stand. Ook langs de Vecht liggen monumentale heerlijkheden verborgen, zoals bij Bloei in Nieuwersluis. Daar waar Agnes Block eens b(l)oeide, broeit nu Otto Genz.

25 november