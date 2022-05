Wat Eten We Vandaag: Visrolletjes met groene asperges en aardappeltjes

OVER DE TONG Amerikaan­ser dan Ribhouse Texas in Epe wordt het niet

Ribouse Texas Epe is onderdeel van een formule die sinds 1990 bestaat. First class steaks en ribs in alle variaties op de kaart. Net als dry aged beef, verse kreeft en - je zou het niet verwachten - vegetarische gerechten. De bediening loopt in cowboykleding en doet er alles aan om de gast zich thuis te laten voelen. Entertainment is in verschillende vormen aanwezig en zit je vol, dan is een doggybag zo gevuld. Veel Amerikaanser wordt dit grillrestaurant in westernsfeer niet.

