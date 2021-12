Wat Eten We Vandaag: Zalmsushi met bietenrijst, avocado en komkommer

Wat Eten We Vandaag: Gegrilde­zalm-spies

Vis, aardappelen en groente, maar dan net even anders. In dit recept combineren we gegrilde zalm spiezen met zoete aardappelpuree en romaine sla. De zalm en sla kun je niet alleen in een grillpan grillen, maar ook prima op de (winter)barbecue.

