Wat is gezonder: een bruin of een wit ei?

Wil Sturkenboom is eigenaar van de Fruittuin van West, waar ze naast fruit­bomen ook veel kippen hebben – en veel eieren. Overwegend bruine, in dit geval. ,,De kippen hier hebben een praktisch doel – eieren, gewasbescherming en bemesten – en een educatieve functie. We werken om die reden liever met kippen die niet schuw zijn en die rustiger blijven zitten als er kinderen of angstige mensen in de buurt zijn.”



Ze leggen toevallig bruine eieren. ,,Sommige mensen zeggen dat een bruin ei natuurlijker is, of gezonder. Zoals bij bruin en wit brood, denk ik. Dat slaat nergens op. Kwalitatief zijn ze even goed.”