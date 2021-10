Wat maakt een wijn speciaal? ‘Consument begrijpt niet altijd dat de prijzen zo verschillen’

De wijn die wij adviseren in deze wijnbijlage kost nog geen tientje. Maar wat is er anders aan wijnen waarvoor je het drie- of viervoudige neertelt? Twee wijnkenners over het verschil.

Wat maakt wijn speciaal? Claudia van Dongen, wijndocent, vinoloog en Wijnvrouw van het jaar 2021, vindt dat een lastige vraag. Zoveel factoren bepalen de kosten en de prijs van een wijn. ,,In het ene gebied heb je voor 10 euro een topwijn, terwijl dat elders niet mogelijk is. In de Champagnestreek is de grondprijs zó hoog dat een kilo druiven tot 6 à 8 euro kan kosten, terwijl dezelfde hoeveelheid druiven in centraal Spanje een paar dubbeltjes kost. Voor een liter champagne is anderhalve kilo druiven nodig, dus kun je die nooit onder de 20 euro maken. In het Spaanse Penedès kost die productie ook tijd en geld, maar daar heb je al mooie cava’s voor 10 tot 15 euro.’’

De basiskosten van fles, etiket en kurk verschillen niet zoveel per bedrijf. Maar investeringen in wijngaarden, plantmateriaal, scholing van medewerkers, machines en vaten kunnen veel uitmaken, net als de opbrengst en het rendement. In klassieke topgebieden zie je dat ‘ratings’ van belangrijke wijnschrijvers en vakbladen de winkelprijs per jaar flink kunnen beïnvloeden.

De consument begrijpt niet altijd dat de prijzen binnen een gebied zo enorm variëren. De crux: goedkopere wijnen worden gemaakt door op volume gerichte producenten. Van Dongen: ,,Technisch is er vaak niets mis mee. Die wijn is handig voor mensen met een bepaalde smaakstijl. Dat zie je in de supermarkten; wijn is rond en vol of fris en droog. De grote bedrijven maken wijnen die daarbij aansluiten. Consumenten weten wat ze krijgen.’’

Het nadeel is wel: die wijnen zijn inwisselbaar. ‘Terroirwijnen’ zijn andere koek, vindt Van Dongen ,,Daar kun je eigenheid in proeven. Je proeft het vakmanschap van de maker. Die wijnen zijn elk jaar anders, ze zijn uitdagend, verrassen je. En niet iedereen vindt ze lekker. Bij chardonnay denken veel wijndrinkers aan de boterige smaak die door houtrijping wordt veroorzaakt, maar dat is een kenmerk van de bewerking en niet van de druif. Ik gaf laatst een cursus en liet blind een chablis proeven. De cursisten mochten raden of die wijn uit een koel of warm klimaat kwam en van welke druif hij gemaakt zou kunnen zijn. Koel, dachten de meesten. En dat het om sauvignon ging, maar het was chardonnay. In het Chablis-terroir – koel klimaat, gemengde bodem van kalksteen en klei – krijg je een heel verfijnde chardonnay die vaak niet als zodanig wordt herkend. Ik deed dit niet om de cursisten te leren om goed te kunnen raden, maar om duidelijk te maken dat omgeving misschien wel belangrijker is dan de druif.’’

Wijnmakers die Van Dongen interessant vindt, maken ieder jaar andere keuzes in de wijngaard en tijdens de wijnbereiding, afhankelijk van de omstandigheden. ,,Elk jaar een andere wijn: sommige mensen worden daar nerveus van, maar dat zijn de wijnen die ik graag uitprobeer.’’

Cultstatus Balans vindt David van Steenderen, sommelier en eigenaar van het Rotterdamse restaurant Vineum, belangrijk voor een goede wijn: het evenwicht tussen zoetheid, zuurgraad en tannines (stofjes die de smaak, kleur en structuur van wijn beïnvloeden, red.). ,,Een wijn is in balans als er niets uitspringt bij het proeven, zoals harde tannine of te veel zoet.’’ Een grote wijn is volgens de sommelier een ideale mix van geweldige druiven, geweldige wijn en de langetermijnvisie van de maker. En dan heb je nog de x-factor. ,,Zoals wijnmaker Robert Mondavi zei: ‘Goede wijn maken is een vaardigheid, verfijnde wijn maken een kunst.’’

Bodem, topografie en klimaat bepalen deels de kwaliteit, maar Van Steenderen noemt de inbreng van de wijnmaker ook essentieel. Neemt die de juiste beslissingen, dan kun je geweldige wijnen krijgen. ,,Kunst – of de x-factor – verwijst naar de glimlach die je krijgt na de geur en een slok. Daarom is de Barolo Riserva Monfortino van Giacomo Conterno nog beter dan die van andere super-wijnmakers in de Piemonte en heeft hij een cultstatus. Daarom is de chablis van Domaine François Raveneau het meest gezocht.’’

Er zijn ook ‘wijn-hypes’. De prijs staat dan niet meer in verhouding tot de kwaliteit. ,,Mensen zijn bereid veel meer te betalen voor ‘het beste’, zodat een kwaliteitsstijging van 10 procent zich kan vertalen in een prijsstijging van 500 procent’’, zegt Van Steenderen. ,,Dit geldt ook voor andere verfijnde en zeldzame zaken in het leven, daarin is wijn niet uniek.’’

