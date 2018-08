Water drinken beu? Ook door voeding krijg je heel wat vocht binnen

Licor 43 Geniet op zijn Spaans met deze verfrissen­de cocktail

4 augustus Sangria drinken is al een feestje op zich, maar deze Sangria 43 Cava is ook nog eens de perfecte blikvanger op een zomers feestje. De verfrissende cocktail combineert Licor 43, cava en sangria. Wat wil je nog meer? In dit recept gebruiken we appels, citroen en komkommer, maar je kunt ook experimenteren met andere soorten fruit.