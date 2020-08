We verspillen minder voedsel dan tien jaar geleden, maar nog steeds véél te veel

Koken & etenNederlanders hebben de reputatie zuinig te zijn, maar dat gaat niet op als het om voedsel gaat. Gemiddeld gooien we rond de 34 kilo aan voedsel per persoon per jaar weg. De Stichting Samen Tegen Verspilling start morgen met de Verspillingsvrije Week. ,,Ons doel is om de voedselverspilling in 2030 minimaal te halveren.’’ Hieronder lees je alvast enkele tips.

Stichting Samen Tegen Verspilling is een initiatief van bedrijven, organisaties, wetenschappers en de overheid om voedselverspilling een halt toe te roepen. ,,Pas als iedereen zich inzet, lukt het ons onnodig voedselafval in 2030 te halveren’’, zegt directeur Toine Timmermans.



Nederlandse consumenten kopen te royaal in en koken vaak te grote porties, volgens de stichting twee belangrijke factoren rond verspilling door huishoudens. Ook in andere landen is voedselverspilling een groot probleem. Op mondiaal niveau zorgt het voor veel CO 2 -uitstoot. Volgens het Voedingscentrum, aangesloten bij de Stichting Tegen Verspilling, gaat het zelfs om zo'n 500 kilo CO 2 per persoon per jaar: een kwart van de uitstoot van alle auto's op onze planeet.

Al die verspilling doet ook pijn in de portemonnee. De helft minder voedselverspilling thuis levert een winst op ter waarde van omgerekend ruim 270.000 broden en 150.000 literpakken yoghurt per dag, berekende Samen Tegen Verspilling.

Quote Je kunt prima je eigen zintuigen gebruiken om te beoordelen of je het nog wilt eten Toine Timmermans, directeur Stichting Samen Tegen Verspilling ,,Veel mensen weten het verschil niet tussen ‘gebruiken tot’ en ‘tenminste houdbaar tot’’’, zegt Timmermans. ,,Dat laatste is een adviesdatum en kwaliteitsgarantie voor producten die niet snel bederven. Vaak kun je die producten nog eten zonder ziek te worden. Na het verstrijken van deze datum kan de kwaliteit afnemen, maar is het niet meteen bedorven. Je kunt prima je eigen zintuigen gebruiken om te beoordelen of je het nog wilt eten. Als we daar allemaal wat scherper op zijn, verspillen we vijf kilo minder per persoon per jaar.’’

Bewaarwijzer

Ook het Voedingscentrum heeft een handig instrument om onnodig voedselafval tegen te gaan. Wat is de beste bewaarplek voor je eten en drinken (de koelkast, vriezer of voorraadkast)? En hoe herken je bederf? In de Bewaarwijzer vind je het bewaaradvies voor meer dan tweeduizend producten.

Timmermans geeft nog een derde tip: ,,Richt je koelkast goed in en zet de temperatuur op 4 graden. Producten die koel moeten blijven, zoals gesneden sla en verse groenten, bewaar je onderin. Daarna komt vlees. Zo werk je langzaam naar boven toe, een koelkast is bovenin immers warmer dan onder.’’

Beter tijdens lockdown

34 kilo voedselafval per persoon lijkt veel, maar we doen het steeds beter. Wageningen Food & Biobased Research en het Voedingscentrum hielden half mei een representatieve steekproef onder 1500 consumenten. Daaruit bleek dat een kwart van de ondervraagde consumenten tijdens de lockdown minder voedsel verspilde dan voor de coronacrisis.

Quote Richt je koelkast goed in en zet de tempera­tuur op 4 graden Toine Timmermans, directeur Stichting Samen Tegen Verspilling Niet gek, want wie elke dag thuis eet, komt sneller toe aan de restjes én de voorraadkast. Goed plannen is volgens de onderzoekers een andere belangrijke reden voor de afgenomen hoeveelheid voedselafval. Vooral tijdens de lockdown probeerden mensen minder vaak boodschappen te doen en planden ze veel meer vooruit.

Ook als wordt gekeken naar de afgelopen tien jaar, blijkt dat verspilling fors is afgenomen. Nederlanders verspillen gemiddeld 29 procent minder dan in 2010, toen we nog op 48 kilo per persoon zaten. De toegenomen aandacht voor verspilling zal een rol spelen, vermoedt Timmermans. Nederlanders lijken zich steeds bewuster van het probleem, willen iets doen en krijgen meer hulpmiddelen in handen. ,,Daarom heb ik er vertrouwen in dat we in 2030 op de helft van die 34 kilo zitten.’’

Op samentegenvoedselverspilling.nl en op sociale media via de hashtag #verspillingsvrij worden deze week veel tips gedeeld om verspilling aan te pakken.

Wat gooien Nederlanders weg? Het Voedingscentrum deed hiernaar onderzoek. Door in de vuilniszakken te snuffelen, zie je in deze video:

Hoe lang kun je restjes eten bewaren en hoe vaak kun je ze opwarmen? Test je kennis in onze quiz:

