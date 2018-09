Weer een school die pindakaas weert, maar is dat een goede zaak?

Om hen te beschermen, zijn er basisscholen in Nederland die zich pindavrij verklaren. Zoals sinds gisteren christelijke basisschool De Wijzer in Arnhem.

De komst van een nieuwe leerling in groep 1 met een levensbedreigende allergie voor pinda's heeft directeur Milou van Wensen doen besluiten de boterham met pindakaas te weren. ,,Een rigoureuze maatregel, maar wij zijn niet voor niets een school die naar passend onderwijs voor alle kinderen streeft.''

Anafylaxie

De ouders van de leerlingen zijn per brief over de maatregel geïnformeerd en konden vorige week tijdens de ouderavond ook uitleg krijgen over de kans op anafylaxie van de nieuwe leerling voor pinda's. Hij kan een acute, heftige lichamelijke reactie krijgen als hij er mee in aanraking komt. De school wil het risico niet nemen en heeft de ouders gevraagd geen boterhammetjes met pindakaas in het trommeltje van hun kinderen te stoppen.

Weet je dat een pinda-allergie voorkomen kan worden? In deze video zie je hoe:

Notenvrij

De Wijzer is niet de eerste basisschool die kinderen met een voedselallergie tracht te beschermen. Zo afficheert basisschool 't Montferland in 's-Heerenberg zich op de website als notenvrije school en wordt ouders gevraagd hun kind geen pindakaas of noten mee naar school te geven.

Twee jaar geleden deed Daltonschool Daalhuizen de pindakaas in de ban omdat een nieuwe leerling daar hevig allergisch voor was. ,,De maatregel werkt prima'', zegt directeur Conny Blaauw. ,,Toen we er mee begonnen, waren er wel kinderen die zeiden dat ze alleen pindakaas op brood lustten. Nu weet iedereen het wel. Is er een keer iemand die zich vergist, dan zorg je er voor dat de pindakaaseter goed zijn handen en mond wast.''

Niet de oplossing

Frans Timmermans van het Nederlands Anafylaxis Netwerk, dat onder meer ouders en scholen ondersteunt met kennis, begrijpt dat scholen op zoek gaan naar oplossingen, maar vindt een ban niet de juiste methode. ,,Zo creëer je als school een nepveilige omgeving, vooral omdat een ban nooit 100 procent veilig is'', aldus Timmermans. ,,Opvoeding vanuit huis is daarom het belangrijkst, aangezien de kinderen ermee moeten leren omgaan en niet de omgeving. Ze komen er buiten school namelijk ook mee in aanraking.''

Volgens Timmermans moeten kinderen met kans op anafylaxie leren hoe ze met de aandoening moeten omgaan. Dit kan alleen als de omgeving op de hoogte is van wat het is, wat er kan gebeuren, hoe je het kunt voorkomen, hoe je het kunt herkennen als het fout gaat en hoe je het moet behandelen. Toch geeft hij aan dat hij wel heil ziet in leeftijdsgebonden maatregelen. ,,Kinderen vanaf 9 jaar hebben een groter bewustzijn en meer kennis over hun allergieën. Daarom is het beter om ouders van groep 1 tot 4 te vragen om actief bezig te zijn met de voeding die ze hun kinderen meegeven, maar een algemene ban zorgt juist voor spanningen binnen zo'n groep.''

,,Deze ban past wel in het fenomeen risico vermijden, maar risico is nooit volledig uit te sluiten. Hiernaast, gaat het nu om pinda's, maar er zijn ook andere producten die een anafylaxie kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld melk en noten. Gaan we straks dan alles verbannen? Een ban op pinda's, noten of andere allergenen is dus niet nodig, educatie en weten wat je wel en niet kan doen is veel belangrijker!''