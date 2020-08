Weet wat je eet: waarom wordt 90 procent van onze noordzeegarnalen in Marokko gepeld?

Plots dreigde enkele weken geleden een schaarste aan ongepelde garnalen én garnaalkroketten in de supermarkt. Wat al langer een publiek geheim was, werd nog wat publieker. Door de strenge coronamaatregelen in Marokko moesten ook daar de bedrijven in lockdown, inclusief de ‘pelstations’ die er normaal voor zorgen dat de garnalen gepeld in op uw bord belanden. Dus konden de warenhuizen voor één keer niet anders dan toegeven dat de lege koelvakken ‘aan de Marokkaanse omstandigheden’ te wijten waren. Want: 90 procent van alle noordzeegarnalen wordt doodleuk in Marokko gepeld.