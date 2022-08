Weizenbier en witbier hetzelfde? 'Eigenlijk zijn er totaal geen overeenkomsten’

Koken & EtenIn Nederland kunnen we een biertje op z’n tijd wel waarderen, zeker op het terras met het mooie weer. Er zijn veel verschillende biersoorten op de markt, maar pils en witbier zijn bij ons de meest populaire. Wat is eigenlijk het verschil tussen de twee?

,,Pils en witbier zijn echt twee totaal verschillende dieren”, zegt internationaal biersommelier en brouwtechnoloog Fiona de Lange. ,,Het zit hem niet alleen in de ingrediënten, maar ook in de historie. Pils is ontstaan in het Tsjechische Pilsen en vooral gebaseerd op gerstemout, hop en ondergist.”



Witbier is een Belgisch biertype, dat ook daar zijn historie kent, aldus De Lange. ,,Het is gebrouwen met ongemoute tarwe, dat is een ander solide graantype naast gerst. Dat zorgt ook voor de vertroebeling. Bij witbier voegen ze er ook koriander en sinaasappelschillen aan toe.”

,,Pils is een ondergistend bier”, voegt internationaal biersommelier Arvid Bergström er nog aan toe. Hij is bestuurslid bij de Nederlandse Gilde der Biersommeliers (NGBS). Dit betekent dat de makers het bier bij een lage temperatuur brouwen. ,,De officiële benaming van pils is trouwens pilsener.”

Het brouwen gebeurt met gist die heel goed werkt bij koude temperaturen, tussen de 1 en 3 graden Celsius. ,,Om pils te maken moet er tijdens de vergisting om die reden extreem gekoeld worden. Witbier is juist bovengistend en werkt ook goed bij 10 tot 20 graden Celsius. Dan hoef je dus veel minder hard te koelen en in de winter zelfs helemaal niet”, legt Bergström uit.

Wat is het verschil in smaak?

De grote verschillen tussen de twee biersoorten zijn ook terug ze vinden in de smaak. ,,Witbier heeft veel meer een zurige, frisse maak, dat is afkomstig van het tarwe. Daarnaast proef je ook kruiden en een citruskarakter afkomstig van de sinaasappelschillen, dat vind je niet in pils”, legt De Lange uit. ,,Bij pils is de smaak vooral meer het granige, dus het moutige, zoete karakter en de hop.”

,,Tegenwoordig heb je wel wat pilsen die meer gehopt zijn, denk aan Grolsch en Brand. Bavaria”, zegt De Lange. ,,Hertog Jan en Heineken zijn weer veel zoeter, dus daar gebruiken brouwers minder of subtielere hopvarianten.”

,,De smaken liggen dus ver uit elkaar”, merkt ook Bergström op. ,,Persoonlijk vind ik dat IPA dichter bij pils ligt dan witbier. IPA staat voor India Pale Ale en wordt traditioneel gebrouwen met veel hop. ,,Ale is bovengistend bier, Pale is lichtgekleurd. Vroeger was bier maximaal vier weken houdbaar, daarna verzuurde het. Men kwam erachter dat als je extra hop gebruikt, het dan langer duurde voordat het bier niet meer goed was. Dat heeft de naam India gekregen. Het komt erop neer dat IPA een bovengistend bier is, dat dus goed kan gisten op 10 tot 20 graden Celsius. Het wordt voornamelijk gemaakt met gerstemout en veel meer hop dan bij een pils.”

Ondanks de grote verschillen tussen de bieren, is er één element dat wel (nagenoeg) overeenkomt: het alcoholpercentage. ,,Er zit soms wel een half procent verschil in, maar in principe is zowel een pils als witbier 5 procent”, zegt De Lange.

Weinig overeenkomst witbier en weizenbier

,,Veel mensen denken dat er veel overeenkomsten zijn tussen een Duits weizenbier en het Belgisch witbier”, zegt De Lange. Maar niets is minder waar. ,,Het wordt heel anders gebrouwen en eigenlijk zijn er totaal geen overeenkomsten. Witbier wordt bijvoorbeeld met ongemoute tarwegranen gebrouwen, die granen krijgen een paar weken rust en gaan dus niet langs een mouterij. Vervolgens worden ze gebruikt in het brouwproces”, aldus de biersommelier.

,,Die ongemoute tarwe gebruiken ze dus in Belgisch witbier, maar in Duitsland mogen ze niet brouwen met toevoegingen vanwege het Reinheitsgebot”, gaat De Lange verder. ,,Daar wordt dus alleen gebrouwen met gemoute tarwe. Er worden ook helemaal geen koriander of sinaasappelschillen toegevoegd en er wordt ook een andere gist gebruikt.”



Een weizenbier heeft door de gist een veel zoeter, fruitig karakter. De Lange: ,,Door de gist ruik je ook banaan en perzik. Daarnaast is hij ook wel wat zuurder dan het Belgisch witbier, omdat er veel meer tarwe wordt gebruikt.”

