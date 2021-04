Welk mes gebruik je waarvoor? Expert Jaap Moes geeft zijn beste tips

Messen worden ook wel het oudste gereedschap van de mens genoemd. En we gebruiken ze nog elke dag. De een stopt ze in een messenblok, de ander hangt ze aan een magneet aan de muur. ,,Handig, want in een la worden ze al snel bot’’, tipt Jaap Moes van messenwinkel en -slijperij Firma Moes in Amsterdam. ,,En het is veiliger, want je hoeft niet met je vingers tussen de scherpe randen te grijpen.’’