Wereldberoemd wijnhuis komt naar wijnfestival Zwolle: ‘Het is alsof Messi hier komt’

Koken & eten ‘Van het tellen van calorieën val je juist niet af’

27 maart Calorieën staan standaard op verpakkingen en ook steeds meer restaurants vermelden het aantal calorieën achter de gerechten. Toch is niet iedereen overtuigd dat we calorieën moeten tellen om op gewicht te blijven/te komen. Ervaringsdeskundige Peter Wilson schreef in The Economist dat we beter kunnen stoppen met het tellen ervan.