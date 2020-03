Wie een restaurant uitzoekt, laat de mening van anderen zwaar meewegen

Koken & etenUit eten? Even kijken hoe de reviews over het restaurant zijn. Hoe anderen een restaurant beoordelen, vinden we heel belangrijk. Daarbij blijken we vooral gebruik te maken van Google.

Reviews zijn belangrijk voor mensen die op zoek zijn naar een geschikt restaurant voor hun avondje uit: maar liefst 83 procent geeft aan ernaar te kijken bij het maken van een keuze. Dat blijkt uit een enquête van Bookdinners, een reserveringssite van horeca-ondernemers. In totaal deden 1276 respondenten mee aan de online enquête, waarvan de resultaten vanmiddag worden gepubliceerd.

,,We wilden graag weten hoe mensen tot een keuze komen", legt Paul Wiertz van Bookdinners uit. ,,Vooraf hadden we wel een idee. Als ik om me heen vraag, blijkt dat sommige mensen zich wél laten leiden door reviews en anderen weer niet. We verwachtten dat het 50-50 zou zijn, maar het percentage valt hoger uit.”

Verschil tussen mannen en vrouwen is er amper, ziet Wiertz, al is het percentage respondenten dat reviews niet vertrouwd dubbel zo hoog bij mannen als bij vrouwen. ,,Een op de vier vertrouwt reviews en ongeveer de helft vertrouwt alleen recensies van websites en van bekenden.”

Wat vooral opvalt: Google speelt een grote rol. ,,Google is de nummer 1 bron”, aldus Wiertz. ,,We zien dat 67 procent van de respondenten reviews bekijkt op Google. Saillant detail: hier vindt juist weinig controle plaats. Het is een zogenaamd ‘open’ platform, in tegenstelling tot de speciale reviewsites met een ‘gesloten’ systeem. Hier kun je alleen maar een review schrijven als je daadwerkelijk het restaurant hebt bezocht. Maar klaarblijkelijk vertrouwen gasten Google meer dan speciale reviewsites. Dat verbaast me wel.”