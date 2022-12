Wie onze oliebol écht recht wil doen, geeft er vandaag (ook) een paar weg

Koken & Eten Leerlingen van deze school krijgen kookles: dan krijgen ze in elk geval wekelijks één warme maaltijd

Ze leren voor automonteur of zonnepaneleninstallateur, maar de studenten van Albeda krijgen nu ook kookles. Zo zorgt de Rotterdamse mbo ervoor dat zij in ieder geval een keer in de week een warme maaltijd hebben. De armoede onder mbo’ers is groot door de inflatie en energiecrisis.

