Wijnkenner: Alcoholvrij is als seks met een opblaaspop

We zijn niet minder wijn gaan drinken de afgelopen jaren: Nederlanders boven de 18 jaar krijgen jaarlijks zo’n 2,5 liter pure alcohol binnen via wijn. Ervan uitgaande dat wijn gemiddeld 12 procent alcohol bevat, is dat bijna dertig flessen per jaar.



Die wijnen vinden we steeds minder via de papieren wijngids. Ouderwets! De wijngids is dood, zo stelt Jonah Freud van De Kookboekhandel. Die gidsen verkoopt ze nog maar mondjesmaat in haar hoofdstedelijke boekwinkel.