Wil de hond of de kat ook een wijntje?

Koken & Eten Waarom je groente en fruit niet in plastic moet bewaren

19 december In de supermarkten is op de groente- en fruitafdeling plastic onmisbaar, het is goedkoop verpakkingsmateriaal en makkelijk voor de klant. De plastic zakken waarin de groente en het fruit worden verpakt, is echter helemaal niet zo goed voor de kwaliteit van het voedsel.