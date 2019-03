Wil je afvallen? Hier zie je welke dieetgadget werkt (en welke niet)

Het leven van Sander Hermsen, gedragsonderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, stond de afgelopen jaren in het teken van - jawel - een trillende vork. Hij haalt het hulpstuk ter demonstratie uit zijn tas: een plat, plastic doosje met daarin de vork met een dik plastic handvat. In dat handvat zitten sensoren verstopt die trillen als je te snel eet. ,,Een belangrijke reden waarom mensen te veel eten, is dat ze hun maaltijd te snel naar binnen schuiven. Daarmee kweken ze overgewicht.’’



Hermsen kwam bij de trilvork terecht door een Twitter-bericht van een bevriende onderzoeker. ,,Wat opvalt bij dit soort dieetgadgets is dat de producenten op zelfverzekerde toon claimen dat dit jouw leven verandert, maar daar is eigenlijk geen grootschalig bewijs voor. Ik wilde eens gedegen onderzoeken of zo’n gadget succesvol kan zijn als je wilt afvallen.’’