Wraps mét groenten: zet dat een beetje zoden aan de dijk?

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal test diëtist Berdien van Wezel groentewraps van Knorr.

Het lijkt wel of het aanbod van tortillawraps in de supermarkt almaar groter wordt, inclusief de varianten mét groenten. Ook Knorr lanceerde onlangs een tarwewrap die deels uit bieten en wortel bestaat. Reden? De levensmiddelenfabrikant wil mensen inspireren om op een makkelijke manier meer groente te eten.



De kleurrijke wraps liggen sinds kort bij Jumbo en AH in het schap voor 2,49 euro, per zes stuks.

Smaak

In de supermarkten liggen veel soortgelijke wraps met groenten, ziet Van Wezel. ,,Producenten proberen de consument meer groente te laten eten en wringen zich dan in 101 bochten om daar dan wat leuks van te maken. Maar is dat het ook waard?’’



Dat is iets wat Van Wezel betwijfelt. Voor de groenten hoef je het niet te doen en de smaak vindt zij er ook niet echt beter op worden.

,,Ik heb zowel de bieten als de wortelvariant geproefd en ik vond de smaak vrij uitgesproken. Misschien lekker als je van bieten of wortelen houdt, maar ik ben niet zo’n fan. Bovendien eet ik mijn wrap graag met flink veel kruiden en pit en in combinatie met de lichtzoete smaak van de groenten, vond ik dat niet zo’n succes. Het werkte gewoon niet.’’

Wat dat betreft zijn de standaard tortillawraps een stuk makkelijker, vindt zij. ,,Die zijn tamelijk saai en kun je overal mee combineren. Al zijn ze ook kurkdroog.’’ Dat laatste was helaas ook het geval bij de wraps van Knorr. ,,Ik deed ze even in de magnetron, maar dat luistert heel nauw. Ze kwamen er bij mij nog een tandje droger uit.’’

De bietenwrap van Knorr

Hoewel Van Wezel het doel van Knorr heel goed vindt (want de meesten van ons kunnen wel wat meer groenten gebruiken), zetten de wraps met groenten niet echt zoden aan de dijk, meent zij. ,,De wrap bestaat voor 35 procent uit groente, dat is omgerekend bijna 22 gram aan groenvoer per wrap. Stel je eet er een of twee (waarschijnlijk niet veel meer, want het zijn grote ‘jongens’), heb je inderdaad wat extra vitamines binnen.

Maar ik denk dan: waarom eet je niet gewoon een stukje komkommer, of twee cherrytomaatjes? Dan ben je er ook.’’ Voor de ‘groentehaters’ kan dit product eventueel wel uitkomst bieden, onder het mom van ‘alle beetjes helpen’, geeft zij toe.

Zout

Dat de diëtist niet omver wordt geblazen door de wraps van Knorr, is onderhand wel duidelijk. Wel ziet zij één heel groot voordeel. ,,De wraps van Knorr bevatten relatief weinig zout, ongeveer de helft minder dan een normale wrap. Dat heeft Knorr heel goed gedaan. Naast de toevoeging van wortel en biet, zorgt het beetje gemberwortel voor voldoende smaak. Daarom is waarschijnlijk minder zout nodig.’’



Maar of zij het straks gaat adviseren aan cliënten? ,,Nee. zijn er best wat producten die ik vaak adviseer aan mensen, maar dit springt er niet uit.”

