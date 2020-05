Zara Larsson grapt over haar prestaties in de keuken met verbrande kip

,,Toen deze quarantaine begon, zei ik dat ik een hele goede chef-kok ging worden en dit is het resultaat", schrijft de 22-jarige Zara bij een video op Twitter waarin ze een pan met verbrande kip laat zien. ,,Masterchef", zegt ze er lachend bij. ,,Voortreffelijk." Sommige fans proberen haar te troosten door te reageren met ‘je hebt het geprobeerd'. Anderen reageren alleen met Girl! of I am disgusted. De zangeres heeft gevraagd aan de Britse tv-kok Gordon Ramsey om te reageren. Dat heeft hij vooralsnog niet gedaan.



De Zweedse zangeres heeft de afgelopen tijd gelukkig niet alleen maar in de keuken gestaan. Zo was Zara in april samen met 23 andere artiesten te horen in het nummer Times Like These, een cover van de plaat van Foo Fighters. Op initiatief van de BBC werd dit nummer opgenomen om geld op te halen voor het goede doel.