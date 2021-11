Zeebaars steelt de show, maar de sla verdrinkt in een azijnbad bij O.T.T.O

gouden pollepelThomas, Vincent, Anton en Laurens sloegen in 2019 de culinaire handen ineen in O.T.T.O: Other Than The Others. Benieuwd of die vier handen op mijn buik daadwerkelijk verschil maken in Wijk bij Duurstede.