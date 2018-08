Zeeuwse mosselseizoen van start: iets kleiner, maar topkwaliteit

Vandaag is het Zeeuwse mosselseizoen officieel van start gegaan in Yerseke. De aanvang van het seizoen valt vijf weken later dan de voorbije jaren. De bodemcultuurmosselen zijn dit wat kleiner en duurder, maar de kwaliteit is top.

In Tholen werden de eerste mosselen naar boven gehaald en geproefd. Volgens Nico van Zantvoort, veilingmeester bij de Nederlandse mosselveiling, zijn ze van goede kwaliteit. ,,De mosselen zijn aan de kleinere kant, ze hebben de laatste weken hun energie gestoken in de toename van het vleesgewicht, niet zozeer in de groei van de schelp."

Quote Het vleesper­cen­ta­ge binnen de schelp is nu gemiddeld 30 procent, vorig jaar was dat 25. Marinus Padmos, mosselkweker

Mosselkweker Marinus Padmos verduidelijkt: ,,Het is dus de grootte van de schelpen die dit jaar aan de lage kant is. Het vleespercentage binnen de schelp is nu gemiddeld 30 procent, vorig jaar was dat 25 en daar zijn we wel heel tevreden mee." De grote mosselen zijn dus schaarser en duurder.

In restaurants kun je al een tijdje genieten van mosselen, maar dat waren of mosselen van de hangcultuur - in juni -, of ze waren afkomstig uit Duitsland. Mosselen van de hangcultuur groeien aan het oppervlak van het water, waardoor ze meer zonlicht krijgen en sneller volgroeid zijn.

Waarom uitgestelde start?