Zelfs de Duitsers schakelen steeds vaker over naar alcoholvrij bier

Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Nielsen blijkt dat er vorig jaar gemiddeld 77 liter bier per Duitser is gedronken, 3 liter meer dan het jaar daarvoor. Daarnaast is de omzet gestegen tot 8 miljard euro, een stijging van 7 procent. ,,Bijna alle bekende merken hebben hun prijzen het afgelopen jaar verhoogd’’, is de verklaring van Marcus Strobl, bierspecialist bij Nielsen. In totaal gaven Duitsers vorig jaar gemiddeld 100 euro uit aan het vloeibare goud.

,,Sinds afgelopen zomer zien we een stijging in de verkoop van bier en biermixen’’, zegt Strobl. ,,Ondanks een goede zomer vecht de biermarkt nog steeds tegen stagnatie. Vooral de klassiekers zoals pils en weizen worden aangetast. Radler, speciaalbier, lightbier en alcoholvrije bieren zijn erg populair.’’

Ook zogenoemde naturradlers, van nature troebele bieren, zijn volgens Strobl niet weg te denken in Duitsland. ,,De Duitsers zijn bewuste consumenten en leggen steeds meer nadruk op ingrediënten. De van nature troebele bieren brengen de juiste levensstijl over.’’

Minder alcohol

Volgens Strobl lijdt pils aan een imagoprobleem onder jongeren. Alcoholvrije varianten doen het in dat licht beter: vorig jaar werd 400 miljoen liter bier zonder alcohol verkocht, 10 procent meer dan een jaar eerder. ,,Er is een grote selectie aan alcoholvrij bier die goed wordt ontvangen door consumenten’’, aldus Marcus Strobl.

De Nederlandse biersommelier Fiona de Lange herkent het imagoprobleem. ,,Millenials kiezen vaker voor bieren met minder of geen alcohol mede door het gezondheidsaspect’’, zegt ze. ,,Ze zijn bewuster met hun gezondheid bezig en hier past alcohol niet altijd bij. De druk op jongeren is ook steeds groter en een alcoholvrij biertje zorgt ervoor dat je de volgende dag weer goed kan presteren. Daarnaast wordt alcohol steeds duurder door accijnzen en zal een alcoholvrij biertje uiteindelijk een goedkopere optie zijn.’’

Juist jonge mensen drukken nu hun stempel op de biermarkt, merkt De Lange. ,,Jonge buitenlandse brouwers vestigen zich in Duitsland. Doordat de jongeren ook in de brouwerijen een invloed hebben, zie je die invloed uiteindelijk ook naar buiten komen in de vorm van alcoholvrij bier. Hoofdstad Berlijn is daarnaast een grote, hippe stad vol met vernieuwende dingen. Alcoholvrije bieren passen hier goed in.’’

Ook in Nederland

Uit het jaarlijkse bieronderzoek van Ruigrok NetPanel blijkt dat ook Nederlanders steeds vaker een voorkeur hebben voor bier met minder of helemaal geen alcohol. Voor het onderzoek zijn duizend bierdrinkende Nederlanders ondervraagd; 45 procent van de respondenten kiest weleens bewust voor bier met minder alcohol.



Net als de oosterburen drinken we overigens ook steeds meer speciaalbier. Vooral blond bier en lentebok zijn in trek. De smaak en de afwisseling zijn daarvoor de belangrijkste redenen.