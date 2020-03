Zero-waste koken: met deze recepten verspil je zo weinig mogelijk in de keuken

Koken & etenZero-waste koken is in: je verspilt zo weinig mogelijk voedsel. Het begint eigenlijk al in de winkel, met ecobewust kopen. Echt niet moeilijk, vindt Sandra Bekkari. En verstandig, in tijden van lege schappen bij de supermarkt.

Groenterijke omelet met shiitakes, rode uit en peterselie en nog een restje geraspte kaas

Volledig scherm © Foodphoto en The Fresh Light

Voor 4 personen • 20 minuten

• bakje paddenstoelenmelange (200 g) • 1 schaal shiitakes (Japanse paddenstoelen, 100 g) • 1 bosje lente-uien • olijfolie • ½ bakje bieslook (25 g), fijngesneden • 10 eieren, losgeklopt • 1 bakje platte peterselie (20 g), blaadjes fijngesneden

Zo ga je te werk:

1. Verwarm de oven voor op 100 graden Celsius. Snij de ­paddenstoelen en shiitakes in kwarten en de ­lente-ui in schuine stukken van 1 centimeter breed. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een hapjespan en bak de paddenstoelen, shiitakes en lente-ui 5 minuten op middelhoog vuur. Breng op smaak met peper en zout. Houd warm op laag vuur.

2. Voeg de bieslook toe aan de eieren en breng op smaak met peper en zout. ­Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur, voeg ¼ van het ei toe en bak 5 seconden. Duw met een houten spatel het gestolde ei naar het midden, totdat de buitenkant van de omelet gestold is, maar het ei nog zacht aanvoelt. Verdeel ¼ van de paddenstoelen over de omelet en vouw dicht.

3. Leg de omelet in de ovenschaal en houd warm in de oven. Bak zo nog 3 omeletten. Snij het brood in plakken en serveer bij de omelet.

4. Werk pas op het einde af met peterselie, zo blijft die mooi groen.

Tip: Heerlijk in een omelet: tomaat, champignons, peterselie, rode ui, spinazie. Harde groenten zijn moeilijker in een omelet te verwerken, maar die kan je perfect even aanstoven in de wok en als bijgerecht serveren.

Courgetti met pesto

Volledig scherm © Foodphoto en The Fresh Light

Voor een grote pot • 20 minuten

• 3 courgettes • 3 el olijfolie extra vierge • 400 g kipfilet, in blokjes • 1 kl paprikapoeder • peper en zout • 2 el pijnboompitten • 1 handvol basilicum • 2 el parmezaan • 1 teentje knoflook, gepeld • 150 g kerstomaten, in vieren

Zo ga je te werk

1. Rasp de courgettes in dunne noedels of gebruik een spiraalsnijder.

2. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan. Kruid de kippenblokjes met het paprikapoeder, de peper en het zout. Bak ze goudbruin. Zet het vuur wat lager en laat 10 ­minuten verder garen.

3. Doe de pijnboompitjes, het basilicum, de parmezaan, 2 eetlepels olijfolie en de knoflook in een blender. Kruid bij met peper en zout en pureer tot een gladde pesto.

4. Schep de kip uit de pan. Voeg de courgettenoedels en de kerstomaatjes aan de pan toe en laat 5 minuten garen op een zacht vuurtje. Laat ze even uitlekken.

5. Meng de courgettepasta met de kippenblokjes, de tomaatjes en de pesto. Verdeel over de borden

en serveer.

Tip: Restjes basilicum belanden supervaak in de vuilnisbak. Hoeft niet! Je kan er ook snel pesto mee maken en ze (in ijsblokvormpjes) in de diepvriezer bewaren. Ideaal om te serveren bij bijvoorbeeld tomaat-mozzarella of als dressing op een salade.

Ovenschotel met zoete aardappel en geitenkaas

Volledig scherm © Foodphoto en The Fresh Light

Voor 2 personen • 30 minuten

• 1 ui • 300 g biologische zoete aardappels • 1 biologische courgette • 200 g biologische ‘Wild Wonder’-tomaatjes

of cherrytomaten • 2 biologische knoflookteentjes • 3 biologische eieren • 70 g biologische geitenkaas • 1 eetlepel kwark of volle yoghurt • zout en peper naar smaak • 2 eetlepels olijfolie extra vierge

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Zet bakjes klaar voor alle ingrediënten.

3. Pel en snipper de ui. Was of schil de zoete aardappels en rasp op een grove stand. Was de courgette en rasp ook op een grove stand. Was en halveer de tomaatjes, en snij grote exemplaren in vieren.

4. Doe alle ingrediënten in aparte bakjes. Dep eventueel de courgette en zoete aardappels droog met

keukenpapier.

5. Pel de knoflook. Klop de eieren samen met de geitenkaas en kwark los en pers de knoflook erboven uit.

6.Breng op smaak met zout en peper.

7. Verdeel de groenterasp in laagjes in een ovenschaal. Zorg dat je wat tomaatjes overhoudt om het gerecht mee te garneren.

8. Schenk het eier-geitenkaasmengsel erover en prik met een vork erin zodat het mengsel zich goed

verspreidt.

9. Druppel wat extra vierge olijfolie erover en plaats voor 40 minuten in het midden van de voorverwarmde oven.

10. Zet eventueel de laatste minuut de ovengrillstand aan.

Tip: Ook erg lekker met bieslook of verse peterselie.

Ecokoken doe je zo

Goede gewoontes houd je makkelijker vol als ze in de realiteit van jouw dagelijkse leven passen. Dat geldt ook voor (eco)bewuster koken en streven naar zero waste. Ik tracht zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. Dat kan op ­allerlei manieren. Dit werkt, zegt Sandra Bekkari:

1. Gebruik op wat er in huis is. Restjes groenten gooi ik niet weg, maar verwerk ik in soep, salade, een omelet of een stoofpotje. Vergeet de diepvriezer niet. Ik bak graag amandelbrood, maar hou ook van variatie op mijn menu en wissel bijvoorbeeld af met havermoutbrood. Restjes gaan meteen de diepvries in. Brood en bakgerechten kan je zo een maand bewaren.

2. Koop niet zomaar voedingsmiddelen om dan achteraf te beslissen wat je ermee gaat klaarmaken. Ga winkelen met een plan: stel op voorhand een weekmenu op en maak een boodschappenlijstje. Zo heb je op het eind van de week gegarandeerd minder restjes.

3. Minder plastic. Het is niet altijd evident om verpakkingsvrij te kopen, maar ik probeer er rekening mee te houden. Je kan gebruikmaken van herbruikbare nettasjes voor groenten en fruit, of naar een verpakkingsvrije (bio)winkel gaan. Plastic waterflesjes? Niet meer nodig. Ik heb altijd een drinkbus op zak. ­Vroeger alleen voor water, nu ook voor thee: heerlijk om op elk moment een warm drankje te kunnen uitschenken. Tip: koop een leuke drinkfles, dan wil je ze vaker gebruiken.