Zes nieuwe binnenkomers uit deze regio in Lekker 500

Tante Blanche in Brummen, De Witte Gans in Dalfsen, Bouwkunde in Deventer, Fizzy in Epe, De Tuinkamer in Schuinesloot en Het Weeshuys in Zwolle worden genoemd in de landelijke restaurantgids.

Juryrapport

‘Een gezellig, ongecompliceerd restaurant in het hart van Brummen met een fijn terras aan de voorzijde van het pand’, luidt de Lekker-omschrijving van Tante Blanche in Brummen. Volgens de restaurantgids is het aan eigenaresse en gastvrouw Eveline Diks van De Witte Gans in Dalfsen te danken dat er alles op rolletjes loopt. De huiskamersfeer van Bouwkunde in Deventer wordt geprezen, Fizzy in Epe geroemd als ‘een nieuwe aanwinst, uitstekende keuken, mooie wijn en topbediening’ en chefkok Alwin Leemhuis van De Tuinkamer in Schuinesloot kookt volgens Lekker ‘de sterren van de hemel’. Het Weeshuys in Zwolle van chefkok Robert van Thulden kent ‘bescheiden prijzen, dit in tegenstelling tot de kwaliteit en de royale porties’.

Top 100

Alleen de beste honderd worden gerangschikt op nummer. Zo staat De Librije (Zwolle) op 2, De Leest (Vaassen) op 3, De Lindenhof (Giethoorn) op 33, Het Roode Koper (Ermelo) op 49, Basiliek (Harderwijk) op 59, Kaatje bij de Sluis (Blokzijl) op 62, De Echoput (Hoog-Soeren) op 87, De Boet (Urk) op 92 en De Swarte Ruijter (Holten)op 95.

Vermelding