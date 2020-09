Zit je nog met volle voorraadkast na hamsteren in coronatijd? Zo kom je ervanaf

Koken & etenWat moet je na het coronahamsteren met al die producten in je overvolle voorraadkast? Bianca Splint en Emma Zuidam maakten er een kookboek over. ‘We hebben onze voorraadkast en diepvriesladen opengetrokken en gekeken: wat hebben we allemaal staan? De gehamsterde producten vormen de basis voor het boek.’

In Het Grote Onthamsteren Kookboek, dat in de zomer verscheen, staan 52 recepten. De aanpak: pak spontaan een of meer ingrediënten en bedenk hoe je daar iets van kunt maken. ,,Stel, je heb lasagnebladen, een pot tonijn en een blik maïs”, zegt Splint. ,,Daar kun je eenvoudig een goede maaltijd van toveren. Je kunt makkelijk variëren. Zo hebben we een taart met rode bieten bedacht. Kan ook prima met rodekool.” Het is een kwestie van slim combineren en gewoon gebruiken wat je hebt staan, legt ze uit. ,,Het recept voor cake met ananas is heerlijk, maar je kunt ook diepvriesfruit gebruiken.”

Het idee voor het boek ontstond bij uitgever en auteur Bianca Splint (38) en illustrator Emma Zuidam (24) bijna gelijktijdig. ,,Toen de corona-ellende begon, zag je mensen die aan het hamsteren gingen slaan. Wij ook. Goed, we hadden geen karren vol, maar we kochten wel meer dan normaal. Pakken lang houdbare melk, rijst en potjes tonijn bijvoorbeeld.” Zelfs lang houdbare producten moet je toch een kéér opeten, ook om verspilling tegen te gaan. Deze week is het Verspillingsvrije Week, een goed moment om die voorraadkast eens onder de loep te nemen.

Kauwen

De kast bij de familie Splint was redelijk vol, waardoor de vraag rees: wat ermee te doen? ,,Ik vroeg me af: staan die spullen er over twee jaar nog? Het is zonde om ze te laten verstoffen. Het gebeurt ook dat de houdbaarheid verloopt. Ik zat net een beetje te kauwen op het idee toen Emma mij appte: ik heb een ideetje. Ze stuurde mee een voorbeeld -illustratie met potjes en blikjes en de titel Het grote onthamsteren-kookboek. Toen hebben we erna uren aan de telefoon gehangen om uit te vissen hoe we het gingen aanpakken.”

Volledig scherm Bianca Krijnen-Splint en Emma Zuidam © RV

Binnen twee maanden lag het boek er. ,,We zijn uitgegaan van de gehamsterde producten, maar we hebben ook gekeken naar producten die vaak een eeuwigheid in de kast staan. We hebben zoveel mogelijk gemaakt met gehamsterde producten. Natuurlijk hebben we links en rechts wel wat toegevoegd zoals smaakmakers.”

Quote Smeer een overschot aan jam op een cake en maak burgers van tonijn Bianca Splint Een van de tips uit het boek: gebruik een blikje tonijn om zelf hamburgers te maken (met knoflookpoeder, gedroogde dille, geraspte kaas en een paar eitjes). Maar voor de producten die Splint krijgt voorgeschoteld door de verslaggever, kan ze uit de voeten. Bockworsten? Snijd maar door je macaroni of maak er een worstenbroodje van met bladerdeeg. Veel te veel jam in de kast? Gebruik ze eens voor een cake. Splint: ,,Snijd een cake overlangs doormidden en besmeer hem met de jam.”

Een aanrader uit het boek is de muffin van kikkererwten met havermout, bananen en chocola, vindt Zuidam. ,,Dat is iets unieks en verschrikkelijk lekker. Ze zijn ook best gezond, dus je kunt er ook best vijf nemen.” Hier is het recept van die muffins te vinden.

Andere voorbeelden? Met witte bonen in tomatensaus kun je een English breakfast maken en met restjes groenten een frittata. ,,Er zijn ook recepten die misschien wel wat bekender zijn. Met de honderdduizenden kookboeken kun je niet altijd uniek zijn. Met een potje rode kool kun je ook veel kanten op: je kunt een taart bakken met bladerdeeg of verwerken in een salade. Bockworsten in glazen pot kun je door de macaroni doen of je maakt er worstenbroodjes van met bladerdeeg. ,,Veel van de recepten zijn trouwens zonder vlees of vis, maar als je dat wilt toevoegen dan kan dat natuurlijk.”

Echt trots is Splint op de I-scream-for-icecream-taco’s. ,,Die zijn zó lekker. Die heb ik sindsdien vaak gemaakt. Het was een recept van Emma. In de originele vorm was hij met pecannoten en vanilleijs, maar ik had nog nogatinenootjes en pecancaramelijs op voorraad. Die variant was nóg lekkerder. Super lekker op een warme zomerdag.”

Aanpassen aan je eigen wensen

Een moeilijke klus was de meringue zonder eiwit, speciaal voor de vegans. Dat ging niet goed, het mengsel ging in de oven aan de wandel, vertelt Splint. ,,Daarom hebben we toch maar eiwit gebruikt in plaats van het vocht van kikkererwten. Overigens hebben we ons niet aan een dieet of een gezondheidsvisie gehouden. Dus er komt suiker in voor en gehakt een enkele keer. Maar je kunt natuurlijk zelf alles aanpassen naar je eigen wensen.”

Lastig was ook om de brownies met zwarte bonen precies goed te krijgen. ,,Het is de kunst te zorgen dat je de bonen niet proeft dus de verhouding van cacao en dadels moet kloppen. De bonen geven nu een unieke smaak zonder dat je denkt ‘gadver bonen’. Maar die hebben we wel een paar keer moeten proberen voor we tevreden waren.”

