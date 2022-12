Zo belangrijk is goed eten voor je gezondheid: ‘Kwart van alle kanker ontstaat in de darmen’

We moeten het vaker hebben over poepen. De stoelgang is een taboe, terwijl de meeste mensen het volgens Cisca Wijmenga een tot twee keer per dag doen. ,,We moeten af van de poepschaamte”, zegt de hoogleraar Humane Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Kijk je wel eens achterom als je naar de wc gaat?”

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) vierde vorige week haar 40-jarige bestaan in de aanwezigheid van minister Ernst Kuipers. Volgens de voormalig arts en wetenschapper wordt er vaak met een vies gezicht over de inwendige mens gesproken. Ook de minister vindt dat we meer en positiever over onze spijsvertering praten. ,,De liefde gaat door de maag. Althans, bij de man.”

Ruim vier op de tien Nederlanders heeft wel eens moeite met poepen. Onder vrouwen is dat zelfs meer dan de helft. Bij de een lukt het niet, de ander heeft pijn. Achteromkijken is belangrijk en het begin van de oplossing. Want niet alleen hoe vaak we naar de wc gaan, ook de kleur, geur en structuur van ontlasting zegt veel over onze gezondheid. De MLDS ontwikkelde hiervoor de Poepwijzer.

Quote Groente, fruit en noten eten stimuleren de diversi­teit van het microbioom. Net als koffie, thee en karnemelk drinken Cisca Wijmenga, hoogleraar Humane Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen

Een deel van de darmproblemen kan worden opgelost door meer water te drinken en meer vezels te eten. Dat betekent dagelijks 1,5 tot 2 liter water drinken en meer groente en fruit eten. Om meer vezels binnen te krijgen raadt de MLDS aan witte rijst te vervangen door zilvervliesrijst, wit- of bruinbrood te vervangen door volkorenbrood, witte pasta door volkorenpasta en cruesli door havermout.

Maar niet elk probleem kan in de wc-pot met het blote oog worden opgespoord. In de darmen wonen darmen zo’n 100.000 miljard bacteriën. Dat is drie keer meer dan de hoeveelheid cellen waaruit ons lichaam bestaat. Samen met virussen, gisten en schimmels vormen die bacteriën het zogenoemde microbioom.

Het microbioom zorgt ervoor dat voedsel beter wordt verteerd en dat geeft het lichaam meer energie. In de darmen worden stofjes aangemaakt, zoals korteketenvetzuren als boterzuur. Ook worden vitamines gemaakt, waaronder vitamine K en B12. En goede bacteriën beschermen tegen schadelijke bacteriën. Alleen, dat werkt niet bij iedereen even goed.

Quote Hoe minder soorten bacteriën in de darmen leven, hoe slechter de gezondheid Cisca Wijmenga

De samenstelling van het microbioom is bij iedereen anders. Om meer te weten te komen over het microbioom en de verschillen, onderzocht Wijmenga in de afgelopen jaren de ontlasting van honderden mensen. ,,Het microbioom een spiegel van onze gezondheid en leefstijl”, concludeert Wijmenga, die naast hoogleraar ook rector magnificus van de Groningse universiteit is.

,,Hoe minder soorten bacteriën in de darmen leven, hoe slechter de gezondheid”, zegt Wijmenga. En zo is de samenstelling van het microbioom een indicatie voor uiteenlopende ziektes, waaronder prikkelbare darmsydroom (PDS), diabetes, Parkinson, depressie en alzheimer. Zo ontdekten Nederlandse onderzoekers dat alzheimerpatiënten minder bacteriën in hun darmen hebben die zogenoemde korteketenvetzuren produceren, zoals boterzuur. Eerder werd al een verband gelegd tussen boterzuur en ziektes als MS en depressie.

Bijna kwart van alle kanker ontstaat in de darmen

Zo is een gezonde leefstijl en gezond eten in het bijzonder niet alleen belangrijk om ziektes als kanker te voorkomen. ,,Bijna kwart van alle kanker ontstaat in de darmen”, benadrukt minister Kuipers nog maar eens. ,,Van slokdarmkanker tot endeldarmkanker.” Gezond eten voor een gezond microbioom staat ook steeds meer in de belangstelling vanwege andere ziektes.

Tips voor een gezond microbioom zijn genoeg bewegen, goed slapen en voldoende ontspannen. Maar de meeste invloed heeft voeding. Wat wij eten staat namelijk ook bij onze bacteriën op het menu, benadrukt de MLDS. Eten en drinken dat in fabrieken wordt gemaakt heeft volgens Wijmenga een slechte invloed. ,,Groente, fruit en noten eten stimuleren de diversiteit van het microbioom. Net als koffie, thee en karnemelk drinken.”

