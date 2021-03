Zo gevaarlijk zijn koekenpannen voor jou, het milieu en de vogels

De stoffen die gebruikt worden voor een anti-aanbaklaag zijn zo sterk dat alle etensrestjes zo van de pan glijden. Het lijkt ideaal, maar de keerzijde is minder handig: als deze stoffen in het milieu komen, verdwijnen ze nooit meer.

De anti-aanbaklaag in je pan is teflon, een soort plastic. ,,Zodra je wat vet in de pan hebt zitten en er bijvoorbeeld vlees in bakt wordt de pan ongeveer 200 graden. Dan is er niks aan de hand, ook niet voor de vogel”, legt chemicus Jacob de Boer in een tv-uitzending van Keuringsdienst van Waarde uit. ,,Wanneer de pan verhit op gas, zonder vet erin, kan de pan tot wel 400 graden worden. Dan kan teflon ‘monomeren’ en ontstaan er brokstukjes die extreem giftig zijn, ook voor de mens.” Vogels hebben veel gevoeligere luchtwegen dan mensen en zijn dus ook vatbaarder voor de giftige stoffen die vrijkomen: ze worden benauwd en overlijden in de meeste gevallen heel snel.

Volgens De Boer moeten we goed oppassen met pannen met een anti-aanbaklaag: ,,Zodra er krasjes in zitten, moet je hem weg doen. Vooral pannen met schilfertjes zijn gevaarlijk, omdat je dan kleine stukjes teflon binnenkrijgt.” Zelf bakt hij met stalen en keramische pannen, zonder anti-aanbaklaag.

Geen zeep, wel heet water

Kun je zonder een anti-aanbaklaag ook bakken zonder dat het aanbakt? Chef-kok Joris Bijdendijk zegt van wel: ,,Je moet het zien als een magnetron, het enige wat een pan écht doet, is je product opwarmen”, vertelt hij in de uitzending. Zelf gebruikt hij ook alleen pannen waar geen teflon op zit: pannen van gietijzer, RVS en plaatstaal. Met die laatste creëert hij zelf een anti-aanbaklaag: ,,Deze pan moet je eigenlijk niet met zeep gaan schrobben, daar poetst je die laag mee weg. Heet water en een sponsje is genoeg.

Toch blijkt koken zonder anti-aanbaklaag niet voor iedereen makkelijk, blijkt uit dit artikel. Chef Jasper Videler van restaurant Jaspers kookt op inductie. ,,De alternatieven zijn niet zaligmakend, alles wat ik heb geprobeerd trekt krom.” Zelfs voor veel chefs is een anti-aanbaklaag dus essentieel.

Milieu

Niet alleen vogeltjes zijn de dupe van die anti-aanbaklaag, ook het milieu. Toxioloog Jamie DeWitt legt uit dat de grootste zorg die wetenschappers hebben over het gebruik van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), die gebruikt worden voor de anti-aanbaklaag, de effecten op het milieu zijn. ,,Tijdens de productie van PFAS kan de stof in het milieu terechtkomen, ook als het product uiteindelijk op de vuilnisbelt belandt”, legt ze uit. ,,De PFAS kan losraken van de pan.”

Ook voor mensen is dit gevaarlijk. Volgens DeWitt heeft een epidemioloog een bepaalde PFAS-variant, PFOA, in het lichaam van mensen met meerdere aandoeningen gevonden. ,,Zoals nier- en teelbalkanker, schildklieraandoeningen, verhoogd cholesterol, verhoogde bloeddruk en pre-eclampsie bij zwangere vrouwen”, noemt ze als voorbeelden. ,,Ook reageren kinderen minder goed op vaccins en hebben we bewijs gevonden van voortplanting- en ontwikkelingstoxiciteit en leverziektes door deze stof.” Sinds 2014 is PFOA verboden. Nu wordt er veel gewerkt met GenX, maar dat maakt dezelfde pan met dezelfde milieuproblemen.”



